Novinár Titlbach: Pýtať sa politika, či je gej a nútiť mu coming out, je neprípustné

"Myslím, že doba sa zmenila. Mám radosť, že generácia mladších mileniálov ako ja, generácia Z, je oveľa otvorenejšia. Majú Netflix a množstvo kultúrnych referencií. Situácia sa za skoro 30 rokov brutálne zmenila. Takže myslím, že moja knižka nemusí nutne fungovať tak, ako by fungovala pre mňa.



Kniha je aj pre ľudí, ktorí nie sú queer. Každý si v nej môže konfrontovať vlastné predsudky a stereotypy," hovorí novinár Filip Titlbach, ktorý napísal knihu o queer ľuďoch Boli sme tu vždy.



"To, že ja som sa rozhodol k verejnému coming outu, bolo preto, že som sa tak sám rozhodol. Mal som pocit, že to queer ľuďom tak trocha dlžím. A to, že sa verejne otváram, môže pomôcť niekomu ďalšiemu. To je môj dôvod. Ale nútiť niekoho do coming outu alebo sa pýtať, či je gej, je absolútne neprípustné," dodáva Titlbach.



Aký bol jeho coming out? Pomohla by mu takáto kniha, keď bol malý? Pomáha alebo škodí queer ľuďom cancel culture? A prečo dnes hovoríme o empatii k inakosti ako o politike liberalizmu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novinárom českého Deníka N a autorom knihy Boli sme tu vždy Filipom Titlbachom.