Dzurinda: Kde boli Heger, Sulík a Matovič? Naď sedel sám ako kôl v plote

"Je to brutálnejšie a hlúpejšie ako za Mečiara. Mečiar bol v tejto politike relatívne autentický. Ja som sa mu veľmi nečudoval a rozumel som tomu. Ale táto garnitúra?



Chlapci, ktorí utekali do Ameriky každý druhý deň, aby si spravili fotky s Obamom? Ktorí podliezali americkej politike? Ktorí začali pripravovať túto zmluvu? Títo sa dnes štylizujú do "antiamerikánov"? Len preto, aby sa vrátili k moci, neváhajú poškodiť meno Slovenska? Toto nie je fráza," hovorí bývalý premiér Mikuláš Dzurinda k brojeniu opozície proti Obrannej dohode s USA.



"Mňa zamrzelo, že Naď tam sedel sám ako kôl v plote. Kde bol premiér? Kde boli ministri, keď išlo do tuhého? Mňa trápia aj také otázky, že prečo k tejto téme mlčí predseda najsilnejšej strany koalície? Prečo mlčí predseda druhej najsilnejšej strany vládnej koalície? Prečo má také drísty, ako narozprával o Kryme, že je nevratný? A prečo vajatá pani prezidentka?



Mňa dnes trápi omnoho viac ten náš tábor, demokraticky založených serióznych ľudí. Interpretačná doložka bola ťažká chyba. Druhá ťažká chyba. Prvá bola, keď sa nechala zavolať na stretnutie na SIS, a druhá bola táto. Táto bola ťažká, nadrozmerná chyba," dodáva Dzurinda.



Nemá déjà vu, keď vidí dnešnú debatu o Obrannej dohode s USA? Čo by sme mali urobiť, aby sme pomohli Ukrajine? Je toto Európa bez Angely Merkelovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom.