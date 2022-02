Šeliga: Verím, že Žilinka nebude vo funkcii sedem rokov

"Nemyslím si, že Maroš Žilinka je blázon. Myslím, že veľmi dobre vie, čo robí a veľmi dobre vie, že takýmito vyjadreniami rozširuje demagógiu, ktorá súvisí s tou zmluvou, a zároveň hecuje vášne, aby bol populárny. Zákon toto nijak nerieši a nie som si úplne istý, či v jeho prejave nájdeme niečo, za čo národná rada alebo prezidentka môžu podať návrh na začatie stíhania.



Čo sa týka reprezentácie generálnej prokuratúry a Slovenskej republiky, ukazuje sa, že je absolútne nespôsobilý. Vidím tam otázku, ktorá pre časť spoločnosti legitímne visí vo vzduchu - čo s tým. Verím, že nebude sedem rokov vo funkcii," hovorí poslanec Za ľudí Juraj Šeliga o prirovnaní obrannej dohody s USA k okupácii v roku 1968, ktoré v prejave vyslovil Maroš Žilinka.



“Nevidím iný priestor ako na to reagovať, ako že v nejakom momente prídu príslušníci úradu na ochranu ústavných činiteľov a vyvedú pánov von. V istej chvíli to včera vyzeralo, že napadnú ministra Naďa a musela ho chrániť ochranka, respektíve jeho kolegovia.



Ešte môže byť medzistupeň a viem si predstaviť, že by bol efektívnejší, a to sú prísnejšie pokuty. Proste raz urobíš niečo takéto a nezoberieme ti jeden plat, ale tri platy. Kotlebovci sú hrdinovia kým sa to nedotýka ich peňaženky a potom sú veľmi opatrní. To môže byť cesta, kombinácia.



Išiel by som do tvrdých pokút, ak niekto za oblievanie zaplatí 10 alebo 15-tisíc eur, nabudúce si rozmyslí, či niekoho bude oblievať,” dodáva Šeliga k tomu, čo sa dialo v parlamente v utorok, keď extrémisti púšťali sirény a píšťalky a znemožnili tak diskusiu k obrannej dohode.



Neprispel k tomu, čo sa dialo na mimoriadnej schôdzi, Igor Matovič svojou dlhoročnou politikou? Treba vymeniť Maroša Žilinku? Čo bude so súdnou mapou a aké sú najväčšie spory pri návrhu Márie Kolíkovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom strany Za ľudí Jurajom Šeligom.