Ekonóm Baláž: Infláciu treba len prečkať, vláda ju nijako nedokáže vyriešiť

"V minulosti sme už znižovali DPH na potraviny, chvíľu boli ceny nižšie a potom ten cenový nárast dohnali, ale je to taký dočasný liek. Keby sme chceli riešiť príčiny inflácie komplexne, tak to nemôžeme. Nevedia to ani ďaleko väčšie vlády, s rastom cien nevieme hýbať. Môžeme však zmierniť následky domácnostiam, ktoré to najviac zasiahne, a to sú tie najchudobnejšie. Je lepšie dávať adresnejšiu pomoc. Rodiny s deťmi, matky samoživiteľky a marginalizované komunity. A adresne sa im dajú dočasne zvýšiť sociálne dávky. Je to omnoho jednoduchšie ako znižovať DPH," hovorí ekonóm SAV Vladimír Baláž o rekordne vysokej inflácii.

"Úrokové sadzby u nás pravdepodobne pôjdu hore, ale nie tak prudko ako v Česku. Budú stúpať omnoho pomalšie," dodáva Vladimír Baláž k porovnaniu s Českom, ktoré už ohlásilo výrazné zvyšovanie úrokovej sadzby.

Čo môže vláda robiť s vysokou infláciou? Mala by znížiť DPH na gastro a potraviny? Koho vysoká inflácia postihne najviac? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom Slovenskej akadémie vied Vladimírom Balážom.