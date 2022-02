Kandidátka na detskú ombudsmanku Vargová: Výroky Hatrákovej devalvujú obeť

"Nechcem sa vyjadrovať k osobe Viery Tomanovej, ale skôr k tomu, ako vnímam Úrad komisára pre deti. Myslím, že nezanechal stopu, že je pre deti dôležitý, a že je dôležitý na Slovensku. Takisto vnímam veľmi silný signál, že ten úrad slúži nejakej skupine ľudí, nie každému.



Pri rodičoch, ktorí sa rozvádzajú, veľakrát zaznievalo, že je len pre bohatých rodičov, pre nejakú spoločenskú vrstvu. A ten úrad má práve slúžiť tým najnúdznejším, najslabším, najzraniteľnejším," hovorí Mária Vargová, ktorá kandiduje na post detskej ombudsmanky.



"Toto bola jedna z hlavných motivácií uchádzať sa o túto pozíciu, máme veľké nedostatky v práci s deťmi v reedukačných zariadeniach. Aby som bola konkrétnejšia, ide aj o pozretie si procesov - ako sú nastavené bezpečnostné opatrenia, čo robiť, keď je dieťa na úteku, čo robiť s tým, keď sa dieťa ocitne vo väzbe a s kým tam vlastne je. Aké podmienky majú deti vo výkone trestu. To je kategória detí, ktoré si určite zaslúžia komisára, ktorý sa bude o ne zaujímať," dodáva Vargová.



Ako hodnotí Vieru Tomanovú? Čo hovorí na výroky protikandidátky Kataríny Hatrákovej? Čo by chcela zmeniť, ak by sa stala detskou ombudsmankou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s kandidátkou na detskú ombudsmanku Máriou Vargovou.