Riaditeľka Drgoňová: Deti majú psychické problémy, musíme ich udržať v škole

"Je to jedna z ďalších úloh, ktoré nám pribudli, a mnohí nás za to nemajú radi. Učiteľom som totiž musela dať pokyn, aby zistili, koľko je zaočkovaných a koľko prekonaných žiakov. Učitelia boli nahnevaní, že musia zisťovať ďalšie údaje. Inak, ako od rodičov, ich získať nevieme.



Rodičia boli na nás nahnevaní, že od nich požadujeme tieto informácie. Školský semafor je momentálne nastavený dobre. Ak však chceme udržať prezenčné vyučovanie čo najdlhšie, musíme vedieť, koľko detí má výnimku z karantény," hovorí riaditeľka základnej školy Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.



"V našej škole má výnimku momentálne 40 percent žiakov, ide o relatívne pozitívnu informáciu. Dokonca je viac z nich zaočkovaných ako prekonaných, pričom miera zaočkovanosti stúpa s vekom detí.



Počty sa líšia aj medzi triedami. V niektorých rodičia navzájom komunikujú a zaočkovaných je aj 15 žiakov, inde sú to dvaja z triedy," dodáva Drgoňová.



"Najnovšia kauza sa zas týkala návrhu zákona o tom, že škola môže zamestnať aj zdravotníckeho pracovníka. Zákon ešte nebol schválený a nám už chodili listy od právnikov, v ktorých si rodičia neželali očkovanie ich detí. Išlo o úplný nezmysel, dnes bez informovaného súhlasu rodiča totiž nemôžeme žiakovi ani skontrolovať školskú tašku," dodáva riaditeľka Drgoňová.



Koľko rodičov je agresívnych? Nejde len o kričiacu menšinu? V akom psychickom stave sú deti? A ako sú na tom učitelia? Ako teraz vyzerá vyučovanie na veľkej základnej škole v Bratislave? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou základnej školy Ostredková v Bratislave Erikou Drgoňovou.