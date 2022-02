Riaditeľ Pamiatkového úradu Ragač: Je neskoro začať jačať, keď už je vydané búracie povolenie Istropolisu

"Uvidíme, ako to developer uchopí nanovo, lebo podľa našich informácií tých šesťdesiat miliónov, čo malo ísť na kongresové centrum, už nie je. Neviem, či teda v tejto veci budú nejaké ďalšie rokovania, nie je to naša šálka kávy, ale je zrejmé, že ak aj projekt bude realizovaný, možno bude realizovaný trochu inak.



Viem, že množstvo výčitiek, napríklad architektonickej obce, smerovalo k tomu, že sa im ten projekt nezdal dostatočne architektonicky kvalitný a urbanistický. Tiež sa im nezdalo, ako to komunikuje s okolím, takže predpokladám, že sa bude meniť," hovorí o búraní Istropolisu a o projekte, ktorý má stáť namiesto neho, dočasný riaditeľ Pamiatkového úradu Radoslav Ragač.



"Bratislava je veľmi ťažké bojové pole. Čím máte viac developerov, peňazí a ľudí na istej ploche, tým sa kritická miera záujmov zvyšuje. Ich úloha je možno o niečo ťažšia ako v mestách, ktoré sú menšie. V Bratislave je veľmi vidieť, kde sa podarilo uspieť a kde sa nepodarilo uspieť, pretože niektoré jazvy sú krvavé, ale moji kolegovia naozaj bojujú," dodáva Ragač.



Nedalo sa zabrániť búraniu Istropolisu? Ako je pripravený pamiatkový úrad chrániť modernú architektúru? A rozhoduje u nás o podobe miest kapitál a peniaze? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dočasným riaditeľom Pamiatkového úradu Radoslavom Ragačom.