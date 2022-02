Etický hacker Zaťko: Športovcom radím zobrať si do Číny náhradný telefón, sledovať ich môžu aj po návrate

"Musia si nainštalovať aplikáciu, ktorá naozaj robí veci, ktoré sú deklarované. To znamená, že zbiera niektoré zdravotné informácie. Zároveň slúži na to, aby tam človek bezplatne nahral výsledky svojich PCR testov a má nahrať aj osobné informácie, napríklad pas.



Samotná aplikácia MY2022 v telefóne pozbiera dáta a posiela ich niekam na server. Hlavný problém, ktorý sa ukázal pri analýze je, že spôsob, akým sa to posiela, nie je bezpečný," hovorí etický hacker Tomáš Zaťko o aplikáciách, ktoré Čína pri príchode na olympiádu inštaluje novinárom aj športovcom.



"Keď prechádzate hranicami Číny, tak sa bežne stáva - nie je známe, či sa to deje úplne každému, že vám na hraniciach pri kontrole zoberú telefón a odomknutý ho odnesú niekam, kde nevidíte, čo sa s ním deje a niečo s ním spravia.



Jedna z vecí, čo s ňou spravia je, že vám v telefóne pribudne aplikácia. Existuje analýza aplikácie, z ktorej vyplýva, že si stiahne všetky informácie z vášho kalendáru, váš telefónny zoznam, komu ste telefonovali a kedy, s kým si píšete, aj obsah komunikácie. Zároveň nevieme, či majú rôzne varianty aplikácie. Pokojne to môže byť tak, že keď prichádza zaujímavejší človek, dostane iný variant aplikácie, ktorý robí niečo iné," dodáva Zaťko.



Ako funguje cenzúra v Číne cez mobilné aplikácie? Čo by odporučil novinárom a športovcom, ktorí cestujú na olympiádu? Je najlepší spôsob zobrať si tam náhradný telefón a potom ho už nepoužívať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s etickým hackerom Tomášom Zaťkom.