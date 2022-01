Valášek: Odmietnuť jednotky NATO na Slovensku by bolo hlúpe

"Chcem vedieť, aká je za tým logika, v princípe s tým nemám žiadny problém. Ak vidia vojenskí plánovači aliancie ohrozenie, ktoré sa týka priamo Slovenska, je v našom záujme, aby sme tú pomoc dostali. Veď preto sme do NATO vstupovali.



Môže to byť aj za účelom odradenia Ruska, zamestnať ho, dať mu dôvod nekoncentrovať sily v jednej oblasti, aby muselo riešiť viacero pohybov naraz a tým pádom dať Ukrajine priestor na dýchanie.



Ja si na rozdiel od pána Fica, Blahu či Chmelára nemyslím, že každý môže byť generálom. V tomto sa spolieham na vojenských plánovačov a predpokladám, že je dobrý dôvod prečo sem chcú ísť a bolo by hlúpe, aby sme povedali nie, ak ide o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky. Preto sme vstupovali do aliancie," hovorí o možnom vyslaní tisícky vojakov NATO na územie Slovenska bývalý veľvyslanec pri NATO, dnes poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek.



"Politikárčime s vecami, s ktorými by sme nemali politikárčiť. Žiaľ, súčasťou tej diskusie sú aj úplné nezmysly. Len jeden postreh k Obrannej zmluve. Článok číslo 5, spojenecké záväzky voči nám sú zdrapom papiera, pokiaľ nie sú podložené reálnymi cvičeniami, reálnou spoluprácou a infraštruktúrou," dodáva Valášek.



Bude vojna na Ukrajine? Akú pomoc by sme mali poskytnúť našim susedom? Môže nám uškodiť, ak by sme odmietli jednotky NATO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým vyslancom pri NATO a poslancom za PS Tomášom Valáškom.