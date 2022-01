Lengvarský: Lekárov antivaxerov, ktorí falšujú očkovacie preukazy, tvrdo potrestáme

"Nemocnice sú zatiaľ stabilné, ale nárast bude taký rýchly, že je jedno v akom kraji stúpajú čísla. Priemerná doba hospitalizácie je pri omikrone okolo dvoch dní. Dokázali sme zvýšiť kapacitu nemocníc pre ľahších pacientov, ktorých bude väčšina.

V tejto chvíli sme na čísle lôžok 6000. Najhoršia prognóza je 7000, takže by sme to mohli zvládnuť," hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o počtoch lôžok pred plným úderom omikronovej vlny.



"Stratégiu máme. Pokiaľ budeme vidieť veľký nápor na urgentné príjmy, tak vypneme niektoré testovania. Napríklad, pokiaľ sú deti v škole pozitívne antigénovým testom, validácia PCR testom sa vypne. 90 percent testov je potvrdených aj tak. Plus ďalšie, ako návrat zo zahraničia. Niektoré skupiny vypneme, tam, kde to nie je nutné," dodáva minister k PCR testovaniu, ktoré zrejme počas omikronu nebudeme stíhať.



"Minister financií má oprávnené pripomienky, že dnes sú to sestry, a zajtra to budú iní - vyšší súdni úradníci, štátni zamestnanci. Áno, spravme benchmarkovanie všetkých tých profesií a povedzme, že sa budeme udržiavať na nejakej úrovni.



Ak by sme chceli dorovnať platy na európsku úroveň, chýbala by nám miliarda eur. Ale to je nereálne, keď nám chýba niekoľko sto miliónov eur," hovorí Vladimír Lengvarský k zvyšovaniu platov zdravotníkov, na ktoré potrebuje aspoň 300 miliónov eur, no zatiaľ ich nemá.



Čo s lekármi, ktorí vydávajú falošné očkovacie preukazy? Prečo sme minuli pol miliardy na plošné testovanie, desiatky miliónov na očkovacie bonusy, ale nemáme na platy zdravotníkov? Uvažoval už nad demisiou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.