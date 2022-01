Mikloš: Ukrajine by sme mali poslať zbrane, chýbajú nám štátnici

"Mali sme SMS konverzáciu, ale bola súkromná, takže z nej nebudem nič zverejňovať. Zdá sa, že Richard Sulík nechápe alebo nechce chápať závažnosť toho, čo povedal aj ako to povedal," hovorí Ivan Mikloš o svojich dôvodoch, prečo odišiel z poradného tímu ministra hospodárstva Richarda Sulíka po tom, čo hovoril, že Krym je ruský a sankcie nemajú zmysel.

"Situácia je vážna, ale ja si stále myslím, že je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k otvorenej agresii zo strany Ruska. A to najmä preto, aký je rozdiel oproti stavu v roku 2014. Dnes je situácia úplne iná. V roku 2014 Ukrajina nemala bojaschopnú armádu. Dovtedy vynakladala na obranu okolo jedného percenta HDP a väčšina z toho sa rozkradla. Absencia výcviku, dezorganizácia, mali 6 000 vojakov, pre ktorých nakupovali maskáče v nemeckých second handoch. Bol tam totálny rozvrat. Dnes vynakladá Ukrajina 6 percent HDP na obranu a má bojaschopnú armádu. Nehovorím, že by bola Ukrajina schopná sa ubrániť, ale bránila by sa a Rusko by sa nevyhlo dlhotrvajúcemu konfliktu," dodáva bývalý minister financií Ivan Mikloš k eskalácii napätia medzi Ukrajinou a Ruskom.

"Mali by sme minimálne urobiť to, čo robí Poľsko, baltské krajiny a Česko. Česko, ktoré nie je bezprostredným susedom, im posiela zbrane. Určite by sme im mali poslať zbrane, ktoré nutne nepotrebujeme, a mohli by Ukrajine pomôcť účinne sa brániť. Mali by sme sa pripraviť, že ak by k obsadeniu Ukrajiny prišlo, mohli by tu mať základne ukrajinskí povstalci. Ja to považujem za úplne základnú vec. Malo by to byť prirodzené," hovorí Mikloš.

Ako sa zmenila situácia na Ukrajine oproti roku 2014? Je teraz situácia vážnejšia? Rozumejú naši politici geopolitickému kontextu a zahraničnej politike? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom a bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom o situácii na Ukrajine, ale aj daňovo-odvodovej reforme Igora Matoviča.