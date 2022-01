Podozrivý nájom a rekonštrukcia zimného štadióna v Prešove (upútavka)

V Prešove sa na zrekonštruovanom zimnom štadióne po rokoch hrá hokejová extraliga. Len málokto vie, že štadión v posledných rokoch zažil podozrivý prenájom, drahú rekonštrukciu na základe problematických dodatkov a ďalšie podozrivé prepojenia. Tému do relácie Cez čiaru spracoval dobrovoľník komunity Nadácie Zastavme korupciu Daniel Šoltis.



V roku 2014 vyhrala primátorské voľby v Prešove Andrea Turčanová. Mesto pod jej vedením prenajalo zimný štadión firme, za ktorou stoja ľudia väčšinou spojení s KDH, ako primátorka. Navyše niektorí z nich primátorke v roku 2018 prispeli aj na predvolebnú kampaň.



Problematická bola aj rekonštrukcia zimného štadióna. Súťaž vyhrala spoločnosť, ktorej riaditeľ tiež kandidoval v komunálnych voľbách na kandidátke KDH. Cena rekonštrukcie sa navyše niekoľkokrát zvyšovala na základe dodatkov podpísaných primátorkou a za problematické ich označil aj Úrad pre verejné obstarávanie.



Na konci to vyzerá tak, že samotná rekonštrukcia zimného štadióna nebola úplne dokončená, no aj napriek tomu sa cena za ňu vyšplhala na 5 a pol milióna eur.



Ako je to možné a čo sme o rekonštrukcii a prenájme prešovského zimného štadióna zistili, sa dozviete už čoskoro v novom dieli relácie Cez čiaru, ktorú pripravuje Nadácia Zastavme korupciu. Sledovať ju môžete na youtube denníka SME a na sme.sk.