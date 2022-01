Imunológ: Jedno zo siedmich detí má po covide dlhodobé problémy

"Očkovanie detí nesmie nahrádzať to, že zaostávame v očkovaní rizikových dospelých osôb, chronických pacientov a seniorov. Na druhej strane ale vieme, že najmä pri omikrone sa každý, aj zaočkovaný, môže infikovať.

Bavme sa o tom, ktoré deti sú pre covid rizikovejšie a tam by rodičia určite nemali váhať. Sú to deti s chronickými metabolickými ochoreniami, obezitou, cukrovkári, neurologickí pacienti," hovorí Miloš Jeseňák, imunológ a pediater, ktorý v rozhovore odpovedá na najčastejšie otázky o očkovaní detí.



"Máme aj riziká post covidu alebo long covidu. Jedno zo siedmich detí má po covide pretrvávajúce problémy. Nie je to málo. Najčastejšie ide o bolesť hlavy, únavu, svalovú bolesť, poruchy spánku, poruchy pozornosti. A je veľmi náročné rozlíšiť, čo je následkom covidu, a čo je následkom situácie, ktorá teraz je. Izolovanie detí, nekontakt so spolužiakmi, úmrtie v rodine," dodáva profesor Jeseňák.



Ako sa rozhodnúť o očkovaní detí? Prečo nie je dávka podľa váhy dieťaťa? A ktoré deti by určite nemali váhať s očkovaním? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pediatrom a imunológom Milošom Jeseňákom, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky rodičov, ktorí sa rozhodujú, či dať svoje deti zaočkovať proti covidu.