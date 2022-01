Šimečka: Chcem byť aj v slovenskej politike, kandidatúru na predsedu PS si ešte rozmyslím

“Jediné vysvetlenie sa mi zdá, že Maroš Žilinka sa z nejakého dôvodu chcel stať symbolom antisystému na Slovensku. Neviem si predstaviť, aké plynú pre Slovensko výhody dohody s ruskou prokuratúrou. Treba vnímať, v akom svete žijeme a v akom kontexte sa nachádzame. A ten kontext je momentálne úplne nevhodný,” hovorí o ceste Maroša Žilinku do Ruska novozvolený podpredseda Európskeho parlamentu a europoslanec Michal Šimečka.

“Dal som záväzok voličom aj sám sebe, že chcem byť prítomný v slovenskej politike. V akej funkcii, to je otázka najbližších mesiacov. Ale už bez ohľadu na to, ako to dopadne na sneme, chcem byť prítomný na Slovensku.

Chcem pomáhať pri zákonoch, ktoré predkladáme, chcem pomáhať vo všetkom, čo bude PS robiť. Bez ohľadu na to, či bude snem, kto bude predseda. To, v akej funkcii a ako, je v tomto prípade druhotné,” dodáva Šimečka, ktorý je zároveň aj podpredsedom Progresívneho Slovenska.

Čo pre neho znamená, že sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu? Nie je to len formálna funkcia? Rozumejú slovenskí politici tomu, čo sa deje na hraniciach Ukrajiny a ako Rusko stupňuje agresiu? Zmení sa v júni predsedníčka Progresívneho Slovenska a bude kandidovať na predsedu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslancom Michalom Šimečkom.