Pčolinský: Prečo by mal Žilinka diskutovať s novinármi, ktorí do neho kopú?

"Nerozumiem tej hystérii, že Žilinka šiel do Ruska. A čo? Nemecko v Rusku otvára fabriky, sú tam čulé obchodné vzťahy. My sa tu ideme hrať na sankcie? Takáto maličká krajina? Ja by som nemal problém ísť do Ruska," hovorí predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský o ceste Maroša Žilinku do Ruska.

"Mňa Maroš Žilinka neprekvapil v ničom. Ja tej hystérii naozaj nerozumiem, teraz je to in, kopnúť si do generálneho prokurátora, tak si kopnime. Generálny prokurátor nemá čo diskutovať. Má dodržiavať zákonnosť a má sa držať práva. Nie je politik. Prečo by mal diskutovať s novinármi, ktorí do neho kopú a pľujú?" dodáva Pčolinský ku kritike Maroša Žilinku.

"Ministerka si nesplnila domácu úlohu a kvôli nej nestihneme míľnik na jednu tranžu Plánu obnovy. Pani ministerka ohrozila milióny z Plánu obnovy," kritizuje ministerku Máriu Kolíkovú a jej súdnu mapu Peter Pčolinský.



Na čom viazne súdna mapa? Prečo porušili koaličnú dohodu a predložili zákon o referende o predčasných voľbách bez dohody? Bude povinné očkovanie? A skráti sa karanténa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom poslaneckého klubu Sme rodina Petrom Pčolinským.