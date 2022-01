Samuel "Vedátor" Kováčik: Webbov teleskop je novodobý div sveta

"Na jednej strane je mínus 200 stupňov a na druhej 50. Dizajn teleskopu je presne o tom, že ak má zachytávať veľmi slabý signál, potrebuje, aby tie veci boli chladné. Aby tam nebol ani termálny šum.



Takže má 5 vrstvový štít, ktorý poskytuje takmer dokonalú tepelnú izoláciu, odráža svetlo, ktoré ide zo slnka, ale aj tepelné žiarenie zo Zeme a z Mesiaca. A na druhej strane je potom pekne vychladený a pozerá sa do vesmíru," hovorí teoretický fyzik, Vedátor Samuel Kováčik o Webbovom teleskope, ktorý v decembri vedci vyniesli do vesmíru.



"Už len tá skutočnosť, že sme tam ten teleskop poslali, je v niečom veľmi zaujímavá. Kedysi, historicky, sa stavali divy sveta, ako pyramídy. Predstavovali triumfy ľudstva. Dnes už sa nestavajú takéto budovy, ale urýchľovač častíc v CERNE, kde tisíce ľudí, aj zo znepriatelených krajín, pracujú na niečom, čo nakŕmi našu zvedavosť. Vo svete, ktorý začína byť stále viac polarizovaný a rozdelený, sú toto pre mňa moderné divy sveta" dodáva Vedátor Kováčik.



V čom je iný Webbov teleskop od Hubblovho? Prečo budú prvé snímky až o pol roka? Čo by sme mohli vďaka nemu vidieť, čo sme doteraz nevideli? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s teoretickým fyzikom, Vedátorom Samuelom Kováčikom.