Paulíny na súde odmieta zneužívanie chovankyne v tábore Chachaland

Roman Paulíny, zakladateľ detského tábora Chachaland, mal sexuálne zneužívať vtedajšiu chovankyňu Katarínu Danovú. Za zneužívanie mu hrozí 10 rokov väzenia. Na dnešný súd prišiel bez slov, do pojednávacej miestnosti pustili len hŕstku novinárov. Zvyšok novinárov čakal na chodbe.



Po výsluchu chcel Paulíny vyjsť von z budovy, no vybral sa opačným smerom a s novinármi sa prešiel po chodbe tam a späť. Cestou k východu stručne odpovedal novinárom, že neuvažoval nad dohodou o vine a treste, pretože to neurobil. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 22. marca.



