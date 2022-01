Architektka Londáková: Búranie Istropolisu je absurdné, v Štokholme by sa to nestalo

"Istropolis by v Štokholme nezbúrali. V tomto je tu veľmi dobrý príklad. Štokholmský Kulturhuset, ktorý je taký kultúrny dom v centre mesta, je rovnako neskoro modernistická stavba ako Istropolis, funkčne podobná. A iba nedávno prešla kompletnou technickou rekonštrukciou a získala aj ocenenie za architektúru, čosi ako slovenský CE ZA AR.



Nikomu ani nenapadlo, že preto, že potrebuje nejaké technické upgradeovanie, by sme stavbu mali zbúrať," hovorí architektka Andrea Londáková, ktorá študovala na UCL v Londýne, na Kráľovskom technickom inštitúte v Štokholme a momentálne pracuje v renomovanom švédskom ateliéri LLP, ktorý sa špecializuje na navrhovanie verejných stavieb.



"Mám problém s tým, že navrhovaný projekt nemá nič spoločné s tým miestom. Mala by som problém aj s iným ateliérom, pretože my si jednoducho, z hľadiska klimatickej krízy, nemôžeme dovoliť búrať stavby hlava nehlava a už vôbec nie takého rozsahu ako Istropolis. Stavebný priemysel je 40 percent zo skleníkových plynov.



Navyše Istropolis je kongresové centrum, je tam 10 funkčných sál, je to zdravá stavba. To, že ideme búrať funkčnú stavbu s kongresovým centrom, na novú stavbu s kongresovým centrom mi príde absurdné, navyše, ak je tá stavba aj vysokej architektonickej hodnoty," dodáva Londáková.



Prečo si nevážime kvalitnú modernú architektúru? Ako by ideálne vyzerala modernizácia Istropolisu? Dá sa ešte zachrániť? A ako sa správame k ostatným moderným pamiatkam na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Andreou Londákovou, slovenskou architektkou v švédskom ateliéri LLP.