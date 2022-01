Sociálna poradkyňa: Násilie na školách často páchajú jednotkári

"Čítali ste internú normu, ktorá rieši šikanu na školách? Je to nesmierne byrokraticky náročné. Keby som bola učiteľom, takisto by som mala strach z tej administratívy, ktorá ich môže paralyzovať," hovorí sociálna poradkyňa Ida Želinská o šikane a agresii v Miloslavove.

"To, čo mňa odborne uráža, je, že väčšina šikanovaných detí, ktoré zažijú násilie, zo školy odíde. Rodičia jednoducho nemajú trištvrte roka času, nebudú to dieťa posielať znova a znova do toho istého prostredia.

Väčšinou je to tak, že je to jednoduchšie. Ak máte v triede skupinku piatich detí, ktoré šikanujú jedného alebo dvoch, tak samozrejme jednoduchšie vytiahnete tie dve obete a necháte tú skupinku na mieste. Ale ak sa bavíme o niečom ako trest, tak sa na tom naučia, že je to síce nepríjemné, ale v zásade tam môžu zostať a pre ich život sa nič nezmení. Niekde tam treba začať," dodáva Želinská.

Aký trest by mali dostať deti z Miloslavova? Čo ju na tomto prípade najviac prekvapilo? A čo o nás hovorí reakcia dospelých, ktorí deťom želali smrť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou.