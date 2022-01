Bihariová: Zajtra by som na referendum o predčasných voľbách nešla

"My sme navrhovali, aby sa osoba, ktorá prekonala covid a nebola zaočkovaná, podieľala na liečebných nákladoch. Pri covide vám spoločnosť ponúka prevenciu pred ochorením. Cigarety sú ponuka na trhu, s ktorou štát súhlasí a zdaňuje ju.



Covid nie je takýto, štát vás chce chrániť, ponúka vám vakcínu, vy ju nechcete. Ale pri cigaretách to je tovar, ktorý prichádza na trh, štát to toleruje, pripúšťa aj zdaní, tam ten sankčný mechanizmus nie je ako pri covide. Nedáva štát tú protihodnotu, ekvivalent vakcíny," hovorí predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová o nápade, aby si nezaočkovaní hradili časť nákladov na liečbu covidu.



"O tých 6 mesiacov si veľmi rada pozriem odpočet vlády, či si splnila aspoň tú jednu svätú povinnosť, že ako sa vysporiadala s bojom proti korupcii. Ak by to malo byť o tom, že ani v korupcii, ani v ostatných rezortoch, kde sľubovali väčší tlak na pílu, sa to nepodarilo, tak áno, budem sa touto otázkou znova zaoberať. Nerozmýšľala som nad tým, o 6 mesiacov som ochotná sa nad tým zamýšľať," hovorí Bihariová o tom, či by šla hlasovať v referende o predčasných voľbách.



Prečo PS nemá žiadnych kandidátov v krajských mestách a na županov? Prečo kritizovala rozhovory s kajúcnikmi? Verí už vyšetrovateľom z tímu Očistec? A bude opäť kandidovať za predsedníčku strany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou Progresívneho Slovenska Irenou Bihariovou.