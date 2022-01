Sulík: Zvoliť Žilinku bola chyba, robí dankovčinu

"Mňa to mrzí, sú to veľmi iritujúce signály. Zatiaľ čo doteraz sa to dalo vysvetliť mediálnou neskúsenosťou, toto už je taká dankovčina. Je to sólojazda, nijak to neprospieva a len to škodí.

Mňa to mrzí, mal som od pána Žilinku väčšie očakávania. Ale čo už, musíme s tým žiť. Tá voľba sa mi začína javiť ako nesprávna," hovorí predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík o posledných krokoch generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

"Je pravda, že ma prekvapilo, keď som bojoval na vláde za otvorenie reštaurácií, čo sú večné boje, nielen na vláde, ale s konzíliom, čakal som, že sa pridá. Ale ona povedala, že podľa jej informácií divadlá ani nechcú otvárať. To ma prekvapilo.

Ja aj chápem, že kultúrna obec má voči nej výhrady, ale nechcem to ďalej komentovať, ani hovoriť, či je najslabšia alebo nie je najslabšia," hovorí Richard Sulík o najnovšej kauze ministerky kultúry Natálie Milanovej, ktorá spolupracovala s Petrom Tóthom.

"Sú to také chaotické kroky, keď z večera do rána vytiahne najprv 300 eur, hoci sme sa dohodli na 150. O dva dni neskôr to neplatilo, už to bolo 500, potom plus 100. Nakoniec sme urobili kompromis, aby bol pokoj v rodine.

Práve SaS niekedy až príliš často ustupuje, my sme prišli robiť reformy. Radšej spravím takýto ústupok a urobím politický obchod, lebo viem, že na tom Igorovi Matovičovi záleží, keď budem vedieť, že mi za to prejde napríklad daňová brzda. To je pre mňa stokrát dôležitejšie z makroekonomického pohľadu.

Rozhodnutia sa robia ad hoc. Také trochu menej pekné slovo je, že sa robia stochasticky. To je po slovensky od buka k buku," hovorí Richard Sulík k tomu, akým je po roku Igor Matovič ministrom financií.

Ako sa pozerá na tesné schválenie súdnej mapy na vláde? Kto bude novým predsedom protimonopolného úradu? Bude povinné očkovanie? A ako sa budú od februára preplácať testy v zamestnaní?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.