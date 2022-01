Herečka Kovalčíková: Opatrenia sú nelogické, nesystémové a všetko sa to deje na sociálnych sieťach

"Tie rozhodnutia nedávajú zmysel. Najsmiešnejšie je, že za týždeň sme sa od zatvorenej kultúry, cez 50 ľudí, dostali až po 50 percent kapacity. To je za jeden týždeň strašne veľa.

Hlavne ma prekvapuje, že sa to celé deje na sociálnych sieťach, čo ma bytostne nebaví. Že treba urobiť humbuk, zmení sa to, tak ešte opäť troška humbuku, ktorý to zasa zmení. Je to nesystémové," hovorí herečka Jana Kovalčíková, ktorá sa zapojila do iniciatívy Zachráňme kultúru a apelovala na vládu, aby v časoch, keď sú otvorené reštaurácie, otvorili aj divadlá a kultúru.



"Mňa to veľmi hnevá. Snažím sa pekne rozprávať, ale nikomu by som si nedovolila nadávať do hlupákov, klamárov. Keď čítam, čo sa odohráva na sociálnych sieťach, čo tam píšu politici aj občania, tak sa mi to celé stiera. A keď vidím, že všetky vyhlásenia sú najprv na sociálnej sieti a až potom sa to človek dozvedá, troška ma to trápi. Nepripadá mi to v poriadku," dodáva Kovalčíková.



Ako sa pozerá na ministerku kultúry? Aký mala rok kultúra? Prečo ju hnevajú sociálne siete a aké mala reakcie na to, keď otvorene povedala, že chodí na terapiu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s herečkou Janou Kovalčíkovou.