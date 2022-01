Naď: O Žilinkovi vážne pochybujem, na vláde sme boli šokovaní z jeho arogantného správania

"Robil to preto, aby si pripravil pôdu na svoju cestu do Ruska. Absolútne o tom nepochybujem. Aby ho v Rusku prijali, poslal signál, že on je proti Američanom. Prišlo mi to absurdné, som veľmi zvedavý, koľko prokurátorov z EÚ sa zúčastní na tej aktivite, keďže som počul veľmi jasné stanoviská viacerých krajín, že tam nejdú.



Ale dobre. Nech ide, kam chce, nech si robí, čo chce, on si za to zodpovedá, ale nech sa nestará do vecí, do ktorých ho nič nie je. A pri všetkej úcte, nielen, že obsahovo netrafil, ale keď už mal tú potrebu, mal to urobiť štandardným spôsobom a neriešiť to cez Facebook. To je jasné politikárčenie.



Podľa mňa sa s niekým dohodol, že to ide urobiť. Zároveň je fakt zaujímavé, že do Ruska naozaj išiel, podľa mňa to bolo absolútne previazané," hovorí minister obrany Jaroslav Naď o kritike generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa rozhodol skritizovať obrannú dohodu s USA a odcestoval do Ruska na 300. výročie ruskej prokuratúry.



"Viete, ja nerobím závery na základe čiastkových vecí, ale za ten rok už mám vážnu pochybnosť. Začalo sa to vyslovene ututlaním kauzy Vietnamec, pokračovalo katastrofálnou komunikáciou s poslancami, zneužívaním inštitútu 363 a teraz toto? Ja som z toho prekvapený.



Žilinku som zažil viackrát aj na rokovaniach vlády, kde bola vláda šokovaná jeho mierou arogancie. Verím, že sa trocha ukľudní a pochopí ústavné rámce svojej funkcie. Zatiaľ tam vidím strašne veľa politikárčenia," dodáva Jaroslav Naď.



Ako sa pozerá na najnovšie informácie, že ministerka Milanová spolupracovala s Petrom Tóthom? Aké vážne je, že vysokopostavený člen vojenskej rozviedky vstúpil k Uhríkovcom do strany Republika? Bude povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov? A ako hodnotí výroky Igora Matoviča, že prezidentka kuje pikle s americkou ambasádou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany za OĽANO Jaroslavom Naďom.