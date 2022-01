Lipšic: Najhoršie útoky ešte prídu, stoja proti nám vplyvné osoby a ide im o všetko

"Na oslavy prokuratúry by som nešiel. Ale bližšie to komentovať nechcem. Podľa mňa musíme byť ako prokurátori zdržanliví, aby nevzniklo ani zdanie, že sa venujeme iným otázkam, ako by sme sa mali," hovorí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic o pracovnej ceste Maroša Žilinku, ktorý cestuje do Ruska na 300. výročie prokuratúry a stretne sa aj s ruským generálnym prokurátorom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ.



"Nie som odborník na podobné bilaterálne zmluvy, ale bol by som rád, keby zostala v čo najširšom okruhu zachovaná trestnoprávna jurisdikcia našich orgánov. Samozrejme, keď dôjde v rámci amerických vojakov k nejakému trestnému činu, je pochopiteľné, že nad tým jurisdikciu nebudú mať naše orgány. Ale pokiaľ by sa jednalo o trestné činy spáchané napríklad voči civilistom, tam by bolo adekvátne, aby sme mali zachovanú našu jurisdikciu.



Nevidím problém v tom, že prokuratúra v danom smere svoje pripomienky formulovala. Otázka je, či sa nemala držať čisto právnych pripomienok a nejsť do vecí, ktoré už evidentne majú politický presah," dodáva špeciálny prokurátor k zmluve s USA, ktorú Žilinka kritizoval.



Kedy sa naposledy stretli s Marošom Žilinkom? Ako pokračuje vyšetrovanie Vladimíra Pčolinského po paragrafe 363? Ako si vysvetľuje, že generálna prokuratúra ešte stále nerozhodla o zrušení obvinenia vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.