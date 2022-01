Dizajnérka Tóth: Mysleli sme si, že hejt na Emmu Čaputovú ostane na Facebooku, ale prišiel aj do obchodov

"Žijeme v zaujímavej dobe, v ktorej dochádza k body shamingu chudých i pribratejších žien. Nie je možné vyhovieť všetkým. Zhruba pred piatimi rokmi sme fotili šperky na kubánskej modelke s krásnou tmavou pokožkou. Ak by sme to spravili dnes, rozniesli by ma.

Situácia sa vyostruje. Niektorí ľudia majú dojem, že mi môžu hovoriť, akú modelku mám vybrať. Napríklad, pri šperkoch inšpirovaných folklórom nemám právo zvoliť osobu inej pleti, čo považujem za absolútne choré. Na istú dobu sme sa tomu podvolili, no dnes už konáme podľa seba a robíme si to, čo chceme," hovorí šperkárka a dizajnérka Petra Tóth, ktorá má v najnovšej kampani ako modelku aj prezidentkinu dcéru Emmu Čaputovú.

"Po umiestnení banneru s Emmou Čaputovou do našej predajne sme vnímali niekoľko veľmi negatívnych reakcií. Divím sa, že ho niektorí neopľuli. Našťastie to nebolo možné, keďže mali respirátory.

Vždy sme si mysleli, že podobné správanie sa deje iba na internete, no opak je pravdou. Naše predavačky tomu nemohli uveriť. Po prvýkrát sme túto zmenu pocítili práve pri kampani s Emmou. Mysleli sme si, že všetok hejt zostane na Facebooku, ale mýlili sme sa. Stalo sa to napriek tomu, že hovoríme o predajni v Bratislave," dodáva Petra Tóth.

Ako sa dostala k šperkom? Prečo ako jediná dáva peniaze Čičmanom za použitie ich vzoru? Ako sa pozerá na hejt a aký hejt sama dostáva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šperkárkou a dizajnérkou Petrou Tóth.