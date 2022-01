Kiss: Terajší žiaci budú pracovať na pozíciách, ktoré ešte neexistujú

"65 percent aktuálne nastupujúcich žiakov bude pracovať v povolaniach, ktoré ešte neexistujú. Kto by pred desiatimi rokmi na Slovensku povedal, že niekto bude pracovať ako doručovateľ jedla? Veľa ľudí si práve takto, aj počas pandémie, hľadá zamestnanie.



Ak by som veľmi priamo odpovedal, potrebujeme ich učiť zručnosti, ktoré budú univerzálne potrebovať bez ohľadu na situáciu," hovorí konzultant Arnold Kiss o budúcich povolaniach a o tom, ako pripravujeme deti na rýchlo sa meniacu budúcnosť.



"Kľúčové budú práve ľudské, univerzálne schopnosti – zamýšľať sa, vyhodnocovať v rámci nejakého kontextu, lebo to sú veci, ktoré počítače nie sú schopné prebrať. Je potrebné sa zamýšľať nad tým, čo bude umelá inteligencia schopná prebrať a čo je zatiaľ unikátne ľudské," dodáva Kiss.



Ako sa dnes majú žiaci rozhodovať o svojej budúcnosti, keď sa tak rýchlo mení? Na čo sa pri vzdelávaní sústrediť? Dá sa naučiť flexibilita? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s konzultantom Arnoldom Kissom.