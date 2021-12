Ekonóm Ódor: Naivne som si myslel, že zdravotníctvo bude víťazom covidu

"Už neplatí, že päť, desať, dvadsať študentov odíde študovať na Harvard alebo inam do zahraničia, lebo sú naozaj kvalitní. Je to „masovka“. Keď si uvedomíme, že 30 percent študentov ide do Česka a do ďalších krajín, tak to zabolí.



Nie je to iba z pohľadu, že tu nebudú tvoriť nejakú hodnotu, ale je to presne tá skupina ľudí, ktorá dokáže, aj vo sfére spoločnosti, urobiť veľa. Strácame veľký potenciál a niekedy sa hádame o úplné banality," hovorí viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.



"Akoby hlas rozumu postupne zanikal. Máme tu chaotické riadenie mnohých procesov a chýba tomu hlava a päta. To bola frustrácia. Pokojný a frustrovaný sa nemusí vylučovať, ale v poslednom čase viac vnímam negatíva ako pozitíva," dodáva ekonóm Ódor.



"Máme pomerne veľa lekárov v dôchodkovom veku a platí to najmä pri všeobecných lekároch. Sestry idú do zahraničia. Teraz dostali obrovský nápor. Naivne som si myslel, že zdravotníctvo bude víťazom covidu. Že sa doň viac investuje, a že sa zlepšia procesy. Zatiaľ sa to nedeje.



Ak to budú pociťovať aj zamestnanci tohto sektora, je veľké riziko, že bude obrovský problém pritiahnuť na Slovensko zdravotníkov a sestry z iných krajín. Najmä preto, že od nás budú odchádzať aj pre pracovné podmienky, nielen pre platy," hovorí o zdravotníctve Ľudovít Ódor.



Ako sa pozerá na daňovo-odvodovú reformu Igora Matoviča? Dáva očkovací bonus pre ľudí nad 60 rokov zmysel? A môžeme si dovoliť len tak rozdávať stovky miliónov? Ako dopadnú reformy a plán obnovy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom.