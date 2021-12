Beblavý: Keby bola 100-miliardová korporácia riadená tak amatérsky ako Slovensko, dávno by skrachovala

"U nás je pozitívne, že sa veľmi nebránime zmene. Sme relatívne málo konzervatívni, hoci to o sebe tvrdíme. No často sme ochotní všeličo vyskúšať a všeličo sme aj vyskúšali. Máme však dve slabiny. Po prvé, nemáme v tom výdrž. Veci, ktoré si vyžadujú roky, sa často zrušia, zvrátia, otočia.

Druhá slabina je, že nás často vzrušujú veci, ktoré by nás mali vzrušovať menej. A veci, ktoré sú pre našu budúcnosť najdôležitejšie, nás často vzrušujú málo," hovorí Miroslav Beblavý, ktorý po prehre vo voľbách odišiel z politiky a dnes robí konzultanta pre vzdelávanie, ale aj iné témy.

"Myslím si, že krajina ako Slovensko sa môže meniť rýchlo, ale nie skokovo. Pomohli by dve veci. O prvej hovorí prezidentka Čaputová aj niektorí ďalší – budovanie inštitúcií a systémov namiesto neustáleho spoliehania sa na to, že keď tam dáme dobrých ľudí, urobí sa to samo.

Druhá vec môže pôsobiť zvláštne, ale je to dôraz na pritiahnutie a udržanie talentovaných ľudí v krajine a v štátnej správe. Hovoril som s jednou dámou, ktorá je dnes vysokopostavenou úradníčkou. Zhodnotili sme, že keby 100-miliardová korporácia bola riadená tak amatérsky ako Slovensko, dávno by skrachovala.

Povedala, že ju šokuje veľa amaterizmu na všetkých úrovniach, od najvyššej až po najnižšiu. Takže by sme potrebovali viac profesionalizmu," dodáva Beblavý.

Čo čaká Slovensko, ak táto vláda neurobí podstatné reformy? Prečo sa kedysi v parlamente debatovalo o rozpočte týždeň a dnes to zbehnú za pár hodín? A čo treba najakútnejšie zmeniť na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým politikom Miroslavom Beblavým.