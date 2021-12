Kolíková: Je nepochopiteľné, že Žilinka nekomunikuje s médiami, vráti sa mu to

"Nechcem robiť prestrelku s generálnym prokurátorom. Všetci vieme, že keď máme viaceré rozhodnutia súdov ohľadom trestného stíhania a zasiahne do toho generálny prokurátor, vytvára to konflikt medzi inštitúciami. Osobitne, ak je trestné konanie krátko pred podaním obžaloby.



Podľa mňa by tento priestor generálny prokurátor nemal mať. Domnievam sa, že keby sme mali takúto debatu s generálnym prokurátorom predtým, ako sa ním stal, zhodli by sme sa na tom," hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o prvom roku generálneho prokurátora Maroša Žilinku.



"Pokiaľ ide o komunikáciu s médiami, je to veľmi zlý a nepochopiteľný krok. Je zrejmé, že sa mu to negatívne vráti. Vôbec tomu nerozumiem.



Je pravdou, že medzi špeciálnym prokurátorom a generálnym prokurátorom je napätie. Aj ja som toho bola účastná, keď som ich oboch volala na stretnutie a pochopila som, že sa nemôže udiať, pretože generálny prokurátor s tým má problém," dodáva k Žilinkovi ministerka Kolíková.



Ako to vyzerá s novelou trestného zákonníka? Nebude sa paragraf o šírení nepravdivých informácií zneužívať? Ako hodnotí prvý rok Maroša Žilinku? A ako je na tom reforma súdnej mapy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti za SaS Máriou Kolíkovou.