Tréner psov Giacko: Neexistuje zlý pes, len zlý majiteľ

"Psíkov, ktorí sa boja nejakého hluku alebo majú problém na Silvestra s delobuchmi, na to viem pripraviť, aby to nebrali úplne stresovo, ale aby to vnímali v pohode. Problém je, že ľudia sa zameriavajú na daný hluk iba jeden deň v roku, ale neriešia to dlhší čas počas celého roka.

Zvuk je na Silvestra na veľmi vysokej frekvencii a ďalšie dni zasa nie je žiaden. Treba to robiť postupne, že psíka pekne pripravujeme na menšie zvuky, ktorých intenzitu pomaly zvyšujeme," hovorí tréner Matúš Giacko

"Prichádza to vo vlnách, napríklad, keď je v televízii nejaký super film a podľa toho si ľudia vyberajú psíka. Problém je aj v tom, že chovatelia, ktorým sa narodia šteniatka, nevedia dôsledne a jasne povedať ľuďom, ktorí sa o to plemeno zaujímajú, aký životný štýl by mali mať.

Špeciálne, pokiaľ chcú aktívneho psíka, ako je napríklad husky. Potrebuje nabehať denne niekoľko kilometrov, a tam vznikajú problémy. Keď si ho človek kúpi a žije v byte, psík sa bude trápiť a bude si vymýšľať rôzne aktivity, aby tú energiu zo seba dostal," hovorí Giacko o tom, že ľudia si často vyberajú psov podľa vzhľadu a neskôr zistia, že je to náročné plemeno.

Ako trénovať svojho psa? Čím ho kŕmiť? Ako sa trénuje policajný pes? Prečo si ľudia často myslia, že malé plemená sa vychovať nedajú? A čo hovorí na používanie elektrického obojku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s trénerom psov Matúšom Giackom.