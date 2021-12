Športový vedec Sedliak: Stravou si dokážeme predĺžiť život

"Kapor je dobré mäso. To, že sa vypraží, nie je v tomto prípade až taký problém, skôr tie údeniny a množstvo sladkého, ktoré trocha odrážajú naše celoročné stravovanie. Nemali by sme si kaziť Štedrý večer. Nič sa nestane, ak počas štedrovečernej večere zjeme vyprážaného kapra alebo majonézový šalát, ak nemáme metabolickú poruchu, ktorá by to negatívne ovplyvnila.

Problém spočíva v tom, že sa tak zvyčajne stravujeme až do Silvestra. Keď robíme výskumy s biomedicínskym centrom, snažíme sa skončiť tak, aby nám nebežali cez sviatky, pretože za tie dva týždne sú ľudia úplne rozhodení, čo sa týka metabolizmu," hovorí Milan Sedliak, športový vedec a vedúci Katedry biologických a lekárskych vied na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.

"Je ťažšie urobiť 30 kľukov alebo 30 krokov? Na spálenie kalórií je to približne to isté, pretože ide o rovnakú aktívnu svalovú hmotu. Čiže chôdza je veľmi dobrý spôsob, ako v malom množstve, ale dlhodobo, páliť energiu, a tak si regulovať aj telesnú hmotnosť. No nestačí to.

Treba aj silový tréning. Je veľmi dobrá vec pre každého, lebo ak ste napríklad aj bežec, tak vás to aspoň pripraví na vytrvalostný beh," dodáva Sedliak.

Ako sa zorientovať v kvantách textov o výžive? Ktoré výživové doplnky sú podložené aj vedeckými štúdiami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Milanom Sedliakom, vedúcim Katedry biologických a lekárskych vied na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.