Kvet Nguyen: Stereotypy ma nerania, no zabraňujú mi cítiť sa tu ako doma

"Určite to nie je verbálny rasizmus, ktorý zažil môj otec. Sú to skôr situácie spôsobené nedostatočnou skúsenosťou Slovákov s inými kultúrami. Vietnamci tu pritom žijú už 70 rokov. Keď som chodila na základnú školu, deti sa snažili napodobniť vietnamčinu alebo si ťahali oči, aby vyzerali ako šikmé.



Aj teraz v dospelosti sa mi stáva, že ľudia na mňa začnú rozprávať po anglicky, lebo si nie sú istí, či ovládam slovenčinu. Rozumiem tomu, no je to dôsledok stereotypu, že niekto, kto vyzerá inak, nemôže hovoriť po slovensky. Osobne ma to neraní, ale potom sa tu necítim ako doma," hovorí umelkyňa a fotografka Kvet Nguyen, ktorá sa sama nazýva slovenskou Vietnamkou.



"Ľudskosť absentuje v každodennej interakcii, a to nielen s cudzím človekom. Vnímam to na ulici aj na sociálnych sieťach. Vôbec sa to nemusíme učiť od vietnamskej komunity, stačí si dať záväzok, že budeme empatickejší. Vzájomné rozhovory či susedská pomoc tu veľmi chýbajú," dodáva Kvet Nguyen.



Ako trávia Vianoce Vietnamci na Slovensku? V čom je iná druhá generácia Vietnamcov, ktorí sa už na Slovensku, na rozdiel od ich rodičov, narodili? A čo zažíva človek, ktorý je Slovák, ale vyzerá inak? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s fotografkou a umelkyňou Kvet Ngyuen.