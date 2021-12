Handzuš: Tri zatvorené sezóny znamenajú pre mladý talent koniec kariéry

"Nemôžeme byť ticho a vymeniť našu budúcnosť. Rozumieme, že situácia je ťažká pre obchody aj podnikateľov, ale ekonomické straty sa dajú vždy vykompenzovať. Straty, ktoré robíme na deťoch, sa nedajú vykompenzovať ani finančne ani nijak inak. To je strata, ktorá je devastačná, už je daná a nedá sa ničím zmeniť," hovorí bývalý hokejista Michal Handzuš, ktorý dnes vedie hokejovú školu Barani v Banskej Bystrici.



"Ak má byť lockdown, tak nech je tvrdý lockdown, a zatvoria sa aj školy. Ale akonáhle je niečo otvorené, tak by sme deti mali prvé otvárať, a posledné zatvárať. Určiť si priority. Čo je priorita tejto spoločnosti? Ak je priorita pozerať sa dopredu, toto by mal byť spoločenský úzus. Aby sme si povedali, že ak všetko zatvoríme, tak aj deti, ale budú prvé, ktoré potom otvoríme.



Deťom ukazujeme hodnotovo nesprávne veci. Zavreli sme ich, strácali svoje sny, a na druhej strane deti vidia, že nie všetky nariadenia sa dodržujú. Že niektoré prevádzky sú otvorené a oni musia byť zavretí. A povedia si, prečo ja to dodržujem, nemôžem robiť, čo mám rád, strácam svoje sny, no títo aj keď by mali byť zavretí, nie sú.



Strašne hodnotovo krivíme výchovu detí. Ukazujeme im, že keď nedodržujete pravidlá, máte sa lepšie. A akonáhle začnete dodržiavať, tak vy na to doplácate. Toto sa musí zmeniť," dodáva Handzuš.



Ako sa majú deti po tom, čo ich vláda po tretí raz za dva roky zatvorila? Ako teraz funguje hokejová škola? Čo by sa malo zmeniť v manažmente pandémie? A ako je na tom podpora mládežníckeho športu na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým hokejistom Michalom Handzušom.