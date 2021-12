Bubánová: Havel dával pocit istoty, že je dobrý človek. Približuje sa mu len Čaputová

"Neviem, či som niekedy stretla takého rozhodného a zaujímavého človeka. Bol komplexnou bytosťou. Rešpektovali ho dokonca v politických kruhoch, aj keď na sklonku jeho kariéry to už nebolo také jednoznačné. Keď videl, že je niekto z jeho okolia schopný a informovaný, prijal ho do svojich kruhov. Ku koncu federácie mi dával čítať jeho prejavy a diskutovali sme o nich.



Bol veľkou inšpiráciou, lebo si dokázal zachovať pokoru napriek celosvetovej sláve. Podľa mňa je jediný, ktorého taká obrovská pozornosť nezmenila," hovorí Simona Bubánová, dnes marketérka, no kedysi pravá ruka Václava Havla na desiate výročie jeho smrti.



"Takmer všetko. Najprv by viacerí mohli doštudovať. Tiež by sa zišla väčšia pokora. Najdôležitejšie je prísť s víziou, kam má krajina smerovať. Na Slovensku je to zatiaľ postavené na primitívnych marketingových aktivitách, ktoré nikam nevedú.



Ale napríklad Zuzana Čaputová sa snaží dávať ľudom istotu a víziu. Chce prinavrátiť vzťah k dobrým hodnotám. Je to ojedinelá osobnosť našej politiky," hovorí Bubánová na otázku, čo by sa od Havla mohli dnes naučiť aj slovenskí politici.



Ako sa vlastne dostala ako mladá žena priamo k Havlovi? Ako znášal rozdelenie federácie? A akú rolu zohrala v jeho kariére Dagmar Veškrnová, dnes Havlová? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Simonou Bubánovou, blízkou spolupracovníčkou Václava Havla.