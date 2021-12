Štát vypláca Prvú pomoc aj cudzincom, ktorí žijú v zahraničí (teaser)

Už viac ako dve miliardy eur štát vyplatil cez príspevky Prvej pomoci, aby pomohol firmám a živnostníkom prežiť koronakrízu. Mnohí poberatelia však rýchlo pochopili, že zo systému sa dajú pomerne jednoducho vyťahovať každý mesiac stovky eur bez toho, aby bol človek na Slovensku a snažil sa pracovať.



Úrady práce dokonca pri pravidelných mesačných platbách ani nekontrolujú, či má žiadateľ riadne zaplatené odvody. Je to pritom dôležitá podmienka a mnohí ju nespĺňajú.



Zistili sme, že je to problém najmä pri cudzincoch, ktorí tiež poberajú na Slovensku Prvú pomoc, ale žijú doma v Srbsku, prípadne pracujú v Nemecku. Úrady práce im nevedia doručiť písomnosti a vymáhanie neprávom vyplatených príspevkov je v takom prípade mimoriadne komplikované.



Ako je to možné a čo na to hovorí ministerstvo práce, sa dozviete už čoskoro v novom dieli relácie Cez čiaru, ktorú pripravuje Nadácia Zastavme korupciu. Sledovať ju môžete na youtube denníka SME a na sme.sk.