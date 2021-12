Dvořák o reforme: Z nemocníc nebudú doliečováky, to je strašenie ľudí

"Odchod zdravotníkov je obrovský problém, minister bojuje každý deň za zvyšovanie ich platov. Ale zároveň samotný plat podľa prieskumov nie je jediná vec. Spomínali možnosti vzdelávania, kariérnych rastov, a to, ako vyzerajú nemocnice. Keby sme nič neurobili a necháme ich pracovať v takomto systéme a prostredí, situácia sa dramaticky zhorší.



Ale úprimne hovoríme, že táto reforma nevyrieši odchod zdravotníkov, na to treba robiť množstvo ďalších krokov, na ktorých pracujeme," hovorí Oskar Dvořák, ktorý má na ministerstve zdravotníctva na starosti reformu nemocníc.



"My sme sa snažili dávať si čo najväčší pozor, aby nič neuniklo. Dokonca to vždy aj na koaličnú radu išlo v papierovej forme. Ale zároveň, aby som bol korektný k celej koalícii, videli sme viaceré zoznamy, ktoré sa okolo nás ani nemihli a ešte si aj protirečili.



Išli zoznamy, ktoré hovorili, že sa na Slovensku zruší 30 pôrodníc, čo by nikto na ministerstve ani nevyslovil nahlas," dodáva Dvořák o niekoľkých uniknutých zoznamoch nemocníc, ktoré sa majú meniť na nemocnice komunitného typu.



Nerobia chybu v komunikácii? Ako bude vlastne vyzerať nemocnica komunitného typu? Ako zreformujú sieť ambulancií, ktorá bude pri reforme nemocníc kľúčová? A ako presvedčia lekárov, aby šli aj do odľahlých miest na Gemeri? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Oskarom Dvořákom, generálnym riaditeľom Sekcie reformnej agendy ministerstva zdravotníctva.