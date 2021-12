Purus, v preklade čistý. Slovná hračka, ktorá vystihuje všetko

Keď sa spojilo malé vinárstvo Rasťa Čistého Villa Modur s rodinným vinárstvom Tretina, ktoré do vienka priniesla Kladia Čistá Tretinová, rozhodli sa začať s novým názvom PURUS. Čistejšie to už ani nejde, minimálne v latinčine.



Sympatická dvojica si okrem toho založila aj rodinu a pustila sa do prestavby rodinného domu, kde sídlia. Majú jasný a čistý štýl - víno robia výhradne z hrozna dopracovaného vo vlastných vinohradoch v Modre vo vlastnej pivnici.



Vína zo slepej degustácie:

Víno z dvora - Devín 2020

Berta - Rizling vlašský 2019

single wineyard Mrva & Stanko - Veltlínske zelené kryo 2020