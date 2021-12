Heger: Mrzí ma, že protest prišiel práve od záchranárov

"Mrzí ma, že protest prišiel práve od zdravotníkov, ktorí sami vozia covidových pacientov a od nich počúvame príbehy o nakazených. Majú moju plnú podporu, ale mrzí ma, keď sa v pandemickom čase rozhodnú urobiť protest, ktorý ani nie je potrebný. Mne volal aj minister Mikulec, že toto sa deje, a ja som mu povedal, prosím ťa, skúste ich vyzvať, nech idú príkladom v dodržiavaní opatrení, nie v porušovaní.

Škoda, že sa na takúto cestu dali. Že sa postavili do radu práve s ľuďmi, ako sú Fico a Kotleba, ktorí porušujú pravidlá. Je to škoda, nebolo to potrebné. Ten dialóg vedieme," hovorí premiér Eduard Heger o zatknutí dvoch záchranárov pred parlamentom, ktorí upozorňovali na svoje nízke platy.

"Som veľmi rád, že sme sa v téme povinného očkovania posunuli výrazne dopredu. Dnes už koaliční partneri vidia, že tomu nemôžu stáť v ceste. Minulý týždeň sme schválili na vláde, že minister zdravotníctva pripraví analýzu povinného očkovania a zároveň pripraví analýzu na to, aby neočkovaní znášali časť nákladov za hospitalizáciu," dodáva Heger.

Čo si majú zdravotníci myslieť, keď im vláda nepridala žiadne peniaze na platy? Čo ide Slovensko robiť s tým, že zdravotníci odchádzajú a v susednom Česku zarábajú o niekoľko sto eur viac? Ako hodnotí po prvom roku Maroša Žilinku? A žiadala prezidentka Čaputová, aby odvolal Igora Matoviča? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Eduardom Hegerom.