Šucha: Neviem, či univerzitám pomôže Gröhlingova reforma, no neurobiť nič je nezodpovedné

"Máme systém nastavený v roku 1992, keď sa urobila, na tú dobu, dobrá reforma univerzít, ale časom sa ukázalo, že neprináša výsledky a zostala zaseknutá v tej dobe. Jednoducho ju potrebujeme obnoviť. Nemôžeme si myslieť, že nejaká politika môže trvať 30 rokov. Svet sa mení. Máme dobrý experiment, ktorý nám ukazuje, že to, ako to robíme teraz, nefunguje.



Nie sme si istí, či tá reforma, ktorá je navrhnutá, pomôže, ale je našou povinnosťou ju urobiť a byť citliví na to, či funguje alebo nefunguje, a prípadne ju doladiť. Ale je absolútne nezodpovedné neurobiť nič, lebo vidíme, že nerobiť nič nás bude viesť len k tomu, čo máme dnes a bude to ešte horšie," hovorí expert na vzdelávanie a nový šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha o stave vysokého školstva na Slovensku.



"Tých 21 percent je číslo, ktoré je už ďaleko za hranicou toho, čo nazývame únik mozgov. Jedna vec je mobilita. V krajinách, kde je ten jazyk v svetovom kontexte menej výrazný, alebo, ktoré sú menej výkonné, vždy viac študentov odchádza ako prichádza. Ale ak sa porovnávame so susednými krajinami, kde je to číslo okolo 3 až 5 percent a u nás je to 21 percent, je jasné, že v našom systéme niečo zlyháva.



Čiže to nie je o peniazoch, tie sú porovnateľné, 100 eur na študenta v jednej krajine viac alebo menej nehrá rolu. Počul som dokonca aj to, že to je chyba novinárov alebo ľudí ako ja, že vytvárajú zlý imidž a dovolia si kritizovať. Ale čo iné sa dá robiť, ako hovoriť, že potrebujeme zmenu, keď tu máme takéto čísla?" dodáva Šucha.



Ako zmeniť inovácie a vedu? Čo prinesie plán obnovy? A záleží politikom na vzdelaní, keď opäť zatvorili radšej školy ako obchody? A ako sa dostala rodina Šuchovcov ku kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novým šéfom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimírom Šuchom.



Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu. Toto video odráža výlučne názory autorov a Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.