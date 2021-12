Záchranár Majerský: Zvýšiť nám platy o 34 eur je urážka

"Mladí kolegovia, ktorí ešte nemajú rodiny, to majú do Česka kúsok. Česko nám vykupuje zdravotníkov už posledný rok. Záchranár tam má dvetisíc eur v hrubom, čiže o 500 až 600 eur viac. Dostáva byt, iné benefity, nie je tam žiadna jazyková bariéra. Česi si nás jednoducho vedia zaplatiť. Ďalší odchádzajú do Británie.

Ak si niekto myslí, že 34 eurami tu ľudí udrží, tak neudrží. Po tretej vlne odíde aj veľa starších kolegov, ktorí to už psychicky a fyzicky nezvládajú a bude to veľký problém v zdravotníctve," hovorí prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov o zvyšovaní platov záchranárov.

"Ja som už naozaj nahnevaný. Komu sa chcete po tých dvoch rokoch odvďačiť viac? Kto si to tu naozaj odmakal? Ľudia v zdravotníctve? Učitelia? A komu ideme dávať peniaze... Zaočkovaným ľuďom, ktorí sú chránení? Vakcína nemôže byť takto spoplatnená.

A potom nám niekto povie, že nemá 12 miliónov eur na platy záchranárov, ani peniaze na platy sestier. S kým chceme robiť reformu po pandémii? Keď investujeme miliardu do budov, kto v nich bude pracovať? A nikto sa s nami od októbra ani len nestretol. Od októbra majú žiadosť premiér, minister financií aj 150 poslancov. Ozvali sa len dvaja. Vážime si zdravotníkov, tlieskame im? Nič. Ja neviem, ja tomu nerozumiem," dodáva Majerský.

Ako sa im podarilo v Poprade za osem dní zaočkovať takmer 900 ľudí? Robia to vo svojom voľnom čase? Ako sa pozerá na to, že ideme rozdať 300 miliónov zaočkovaným ľuďom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Františkom Majerským.