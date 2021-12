Gröhling: Tiež by ma zaujímalo, na základe čoho robí konzílium rozhodnutia

"Toto sú priority tejto vlády, opatrenie sa budúci týždeň v utorok lepšie zadefinuje. Mali sme o tom výrazné diskusie, neviem si predstaviť, že s mojimi rodičmi, ktorí majú tri dávky a aj ja mám, sa cez sviatky neuvidíme," hovorí minister školstva za SaS Branislav Gröhling o zákaze stretnúť sa na Vianoce s rodinou, aj ak má celá rodina tri dávky očkovania.

"Tiež by ma zaujímalo, na základe čoho robí rozhodnutie konzílium. Konzílium sa rozhodlo, ale pre mňa to bolo nepochopiteľné. Ja som to obhajoval aj v stredu na vláde, a nebolo to správne. Nie je správne zatvoriť celoplošne školy.

Mali sme ustáť aj tých päť dní. Aký je dôvod prerušiť vyučovanie v Bratislave, kde je 71-percentná zaočkovanosť učiteľov, sme na 60-percentnej zaočkovanosti mladých ľudí. Ja neviem, doteraz som to nepochopil, ani mi to nikto nevysvetlil.

My sme jediná krajina, kde máme politikov, ktorí odporúčajú zatvoriť školy. V tomto sme unikát v Európskej únii. Také slová, že školy sú semenište nákazy - to nie je pravda. Máme 1,6 percenta detí, ktoré sú pozitívne, čo znamená okolo 13-tisíc detí. To nie sú dáta iba zo samotestov, to sú dáta zo samotestov potvrdené PCR testami. To je 13-tisíc detí zo 700-tisíc na celom Slovensku," dodáva Gröhling k plošnému zatváraniu škôl.

Na základe čoho sa rozhoduje konzílium a vláda, keď zatvárajú školy? Prečo ešte školy nemajú vybavenie na online vyučovanie? A akú logiku má, aby sa zatvárali školy a rušila pandemická OČR? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.