Behaviorálny ekonóm Šucha: Finančná odmena za očkovanie? Môže to, naopak, odradiť ľudí

"Je to absolútny nonsens. Keď sa pozrieme na to, čo hovorí veda, je to prinajmenšom veľmi diskutabilné a určite by som do toho nešiel. Máme veľa dát, ktoré sa pozerajú na finančnú motiváciu ľudí. Je to precedens, kde ľuďom povieme, že sa im oplatilo čakať. A potom, prečo by som šiel na štvrtú dávku, prečo by som sa prihlásil? Minule sa mi oplatilo čakať, budem čakať znova.

Keď raz vnesiem finančnú motiváciu, tak je takmer nemožné sa vrátiť naspäť. Lebo sa presúvame z rozhodovania sa vo svete sociálnych noriem a spoločenských pravidiel, do sveta ekonomického rozhodnutia. Ísť naspäť je takmer nemožné," hovorí behaviorálny ekonóm Matej Šucha o nápade Igora Matoviča platiť ľuďom po 60tke finančnú odmenu za očkovanie.

"V USA robili rôzne prieskumy a experimenty. Jednak sa pozerali na to, ako dopadla lotéria, ktorá bola v 24 štátoch. Ukázalo sa, že to nemá žiadny efekt. A tiež experimentovali s finančnou odmenou od 500 do 2000 dolárov a výsledky boli veľmi, veľmi rozporuplné.

U niektorých ľudí platilo, že čím vyššia bola motivácia, tým slabšie to fungovalo. U niektorých to troška zafungovalo, ale vo všeobecnosti sa vôbec nedá hovoriť o niečom, čo funguje. A keď k tomu pridáme ešte to, že by to mnohých ľudí mohlo odradiť, a nie je cesty späť, tak je to podľa mňa veľmi nešťastný krok," dodáva Šucha.

Čo hovorí veda a výskumy o finančnej odmene za očkovanie? Aké iné nástroje fungujú a nevyužívame ich na motiváciu k očkovaniu? Čo sú chyby, ktoré robíme od začiatku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s behaviorálnym ekonómom Matejom Šuchom.