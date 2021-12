Europoslanec Wiezik: Našej vláde gratulujem jedine k tomu, že sa ešte nerozpadla

"Budem hovoriť hlavne za seba. Pri vstupe do politiky bolo pre mňa dôležité mať silný ekologický pilier a relevantnú politickú platformu, ktorá bude zvoliteľná s dostatočnými preferenciami. Po poslednom sneme to v strane Spolu nenachádzam. Progresívne Slovensko je jediná strana, ktorá tieto atribúty napĺňa," hovorí Michal Wiezik, europoslanec, ktorý prestúpil zo strany Spolu do Progresívneho Slovenska.



"Za najefektívnejší mechanizmus zatiaľ považujeme siahnutie na dotácie pre Poľsko a Maďarsko. Európsky súd nedávno skonštatoval, že podobný postup je v poriadku. V tejto forme s ním súhlasili aj tieto krajiny. Preto si myslím, že nástroj vojde do platnosti a vzhľadom na objem dotácií, ktoré Poľsku a Maďarsku, ako čistým poberateľom, Európska únia dáva, by mohol byť účinný.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu. Tento článok odráža výlučne názory autorov a Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií. (zdroj: )



Mal by prinútiť krajiny konať v súlade s európskym právom, ku ktorému sa zaviazali pri vstupe do Únie," dodáva Wiezik k otázke Maďarska a Poľska v EÚ.



Aká je budúcnosť strany Spolu, keď z nej odchádzajú viacerí členovia? Zafungujú 500 eurové preukazy Igora Matoviča? Malo by Slovensko zaviesť povinné očkovanie? A aká je budúcnosť EÚ s Poľskom a Maďarskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslancom za Progresívne Slovensko Michalom Wiezikom.