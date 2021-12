Cigániková zo SaS: Matovič rozvracia verejné financie, premiér Heger by mal zakročiť

"Igor Matovič sa rozhodol ísť cestou rozvratu verejných financií. A vo veľkom ho pritom roztlieskava OĽANO, Sme rodina a zvyšok Za ľudí. Primárne prečo nám to vadí, okrem toho, že je to zlá motivácia, je, že rozvracia verejné financie a tie peniaze budú chýbať inde. Ja sa nemôžem pozerať na to, že v rozpočte zdravotníctva je 11 miliónov eur navyše pre sestry, čo je 30 eur pre jednu navyše mesačne. Prepáčte, to je smiešne, keď vieme, ako okolité krajiny zvyšujú odmeny.

Z týchto peňazí by sme každej sestre mohli dať 17-tisíc eur. To je neskutočný peniaz. Päť rokov by živnostníci nemuseli odvádzať žiadne odvody, aby vykryli, čo ide Igor Matovič teraz minúť. Musíme zdvihnúť radikálne a razantne platy najmä sestier, ale vôbec by nevadilo ani lekárom. A míňať peniaze takýmto spôsobom je obrovská chyba," hovorí predsedníčka zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Janka Bittó Cigániková o 500-eurových poukazoch ministra financií pre ľudí nad 60 rokov.

"Za SaS ešte nevieme, aký dáme nástroj na očkovanie. Myslím, že investor a podnikateľ, ktorý riskoval svoj majetok a buduje firmu a zamestnáva ľudí, má právo chrániť svoj majetok, a má právo vyžadovať očkovanie. O tomto viem diskutovať, toto by nebol plošný príkaz ako povinné očkovanie, ale motivačný, a s tým nemám problém," dodáva Bittó Cigániková, či by aspoň zamestnávatelia nemali mať možnosť vyžadovať od svojich zamestnancov očkovanie.

Ako dlho bude lockdown? Prečo namiesto pol miliardy koalícia nepresadí povinné očkovanie? A ako to vyzerá s reformou nemocníc ministra Lengvarského? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS Janou Bittó Cigánikovou.