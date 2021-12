Rattaj: Neočkovaný je mi ukradnutý, ale nech mi nechá voľné nemocnice na operáciu

"Ja som bol dva týždne v prvej vlne v nemocnici, mal som veľmi ťažký priebeh. Dal som sa zaočkovať, bojím sa toho. Dal som sa aj druhýkrát zaočkovať, dám si aj tretiu dávku. Napriek tomu sa stále troška vnímam ako antivaxer, ale skôr ako politický postoj. Očkovaný antivaxer je asi taký ako birmovaný komunista alebo pokrstený žid. Keď sa niekto nechce dať očkovať, nech sa nedá očkovať, je mi ukradnutý.



Nemám chuť ani náladu niekoho presviedčať. Keď sa niekto nechce dať zaočkovať, nech sa neočkuje, nech má svoju teóriu, ale nech mi nechá voľné lôžka v nemocnici, keď budem potrebovať normálnu operáciu.



Namiesto toho, aby vláda riešila sprostosti ako lotérie, mala riešiť čo bude o rok a o dva. Jednoducho, keď sa dáte zaočkovať, máte prednosť. Keď sa nedáte, jednoducho pôjdete do lazaretu," hovorí šéf Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj.



"Sme na tom lepšie ako celoštátny priemer, priemerne máme 60 percent zaočkovaných zamestnancov. Čo tiež nie je nejaká výhra. Snažíme sa na tom robiť, motivovať tých ľudí, presviedčať. Ale viete, my umrieme na demokraciu. Proste keď poviete, že dáme očkovaným vianočnú odmenu, a druhí povedia, no ale ako prídu k tomu tí, čo nie sú očkovaní. A začnete to rozoberať na drobné, a keď to rozoberiete na drobné, tak zistíte, že nemôžete robiť vôbec nič.



A to je celý postoj aj k tomuto očkovaniu. Bohužiaľ, ja to nazývam vojnová medicína, tu musí niekto prísť, buchnúť po stole a povedať, že bude to takto. A viete, čo sa stane? Nikto sa mu za to nepoďakuje a skončí na smetisku dejín. Ale niekto to musí urobiť, a keď to nebude niekto rozumný, tak to urobí nejaký dezolát a budeme tu mať fašistický štát," dodáva Rattaj k situácii, keď štát urobil lockdown a lyžiarske strediská sú zatiaľ zatvorené.



Ako bude vyzerať tohtoročná zimná sezóna v Tatrách? Aké straty má TMR za minulú sezónu? A čo by potrebovali majitelia a prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk od vlády? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom Tatry Mountain Resorts Igorom Rattajom.