Raši: Treba zaviesť skutočne tvrdý lockdown, toto je mačkopes

"Lockdown by mal byť tvrdší. Toto je mačkopes, hovoria to aj analytici. Tento lockdown je pololockdown. Najťažšie na týchto dvoch týždňoch budú jeho prvé dva mesiace. Hovorím to preto, lebo sme presvedčení, že lockdown mal prísť s nejakými parametrami, v čase keď je humanitárna katastrofa a sme na hranici kapacít v nemocniciach, a keď odborníci hovoria, že lockdown má byť o týždeň dlhší a majú sa zavrieť školy, tak sa to tak malo urobiť.



Skrátil sa o týždeň a urobili sa ďalšie výnimky, ktoré zjavne zvyšujú mobilitu. Výsledkom z môjho pohľadu bude, že lockdown nebude dva týždne ale do Vianoc, alebo až do 10. januára," hovorí bývalý minister zdravotníctva a poslanec za stranu Hlas Richard Raši.



"Náš predseda je normálny rozumný človek, ktorý očkovanie odporúča. Dať sa zaočkovať je akt každého človeka, my sme si úlohu splnili a naši voliči zaočkovaní sú. Ja odporúčam každému, aby sa dal zaočkovať. Peter Pellegrini vie, že ja podporujem očkovanie a keď sa o tom rozprávame vie, že budem rád, keď sa zaočkuje," hovorí lekár Raši o nezaočkovanom predsedovi Hlasu.



Aký má opozícia podiel na súčasnej situácii na Slovensku? Nie je to populizmus rozdávať peniaze dôchodcom, keď krachujú reštaurácie? A ako sa dá zastabilizovať situácia v zdravotníctve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu Richardom Rašim.