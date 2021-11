Poslankyňa Hatráková: Deti pri domácom násilí často hucká jeden z rodičov

"Moje pozorovanie, keďže som v kontakte so všetkými súdmi v rámci Bratislavy, hovorí, že je to pri viac ako polovici komplikovaných rozvodov. Deti sú totiž často účelovo huckané od jedného z rodičov, aby práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu dopadli tak, ako si to predstavuje daný rodič," hovorí poslankyňa OĽANO Katarína Hatráková, ktorá kandiduje na detskú ombudsmanku.



"Bezpochyby má prednosť obeť. Avšak na Slovensku veľmi zlyhávame na psychologickej aj právnej úrovni v práci s násilníkmi. Najmä pri domácom násilí by sme s nimi mali pracovať, pretože je pravdepodobné, že k svojej obeti majú blízky vzťah a budú v ňom pokračovať aj po prípadnom treste. Veľa pracujeme s obeťami a je to dobré, no zabudli sme na druhú stranu," dodáva Hatráková.



Čo má prednosť, obeť alebo prezumpcia neviny? Prečo sa zastávala exposlanca Heráka obvineného zo zneužívania detí? Mala by kandidovať na detskú ombudsmanku, keď je politička a poslankyňa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou OĽANO a kandidátkou na detskú ombudsmanku Katarínou Hatrákovou.