Vallo: V Bratislave sú tisíce odložených operácií a pacientov, ktorí sú v ohrození

"Už je to evidentné. Tie príbehy z nemocníc sú šialené. Sú ľudia, ktorí idú naozaj smerom k smrti a stále sú radi, že počúvli nejakého politika a nedali zarobiť farmafirmám. Čo je absurdné, lebo ten biznis je oveľa väčší, keď je človek chorý s covidom v nemocnici.



V Bratislave sú tisícky odložených operácií, tisíce odložených pacientov a ich rodín, ktoré sú v neistote a v ohrození. To je vec, ktorá je pre mňa nepochopiteľná," hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo o lockdowne a súčasnej situácii.



"To, čo preniklo do médií, potvrdzujem, to nie je tajomstvo. Ale chcem si to premyslieť. Na začiatku budúceho roka to predstavím. Ja mám v hlave s mojím tímom len jediné slovo, a to je Bratislava," hovorí primátor Vallo o svojej druhej kandidatúre na bratislavského primátora a o tom, či by chcel vstúpiť aj do vysokej politiky.



Ako sa pozerá na lockdown v dobre zaočkovanej Bratislave? Stihne sa postaviť električka do Petržalky? Kedy spustí parkovaciu politiku? A ako vyzerá jeho ďalšia kandidatúra na primátora? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.