Pavlovský z Gastra: Ak vláda nespustí pomoc, prídu už aj ľudské tragédie

"Situácia je naozaj zlá. Rozhorčenie podnikateľov sa nedá už ani korigovať, mnohí nás prosia, aby sme organizovali protesty. Zatiaľ sa do toho nepúšťame, chceme veci riešiť konštruktívne. Momentálne bojujeme o to, aby sa čo najskôr spustili schémy pomoci z druhej vlny," hovorí Viliam Pavlovský z Aliancie slovenskej gastronómie.



"Mnohí podnikatelia sú zadĺžení, minuli za dva roky všetky rezervy, ktoré mali. Potrebujeme zachrániť sektor, nájsť riešenia, aby sme spustili schémy z druhej vlny.



Tento sektor prežil do tohto bodu len vďaka veľkej vytrvalosti majiteľov, veľkej trpezlivosti našich zamestnancov, a veľkej podpore zákazníkov. Ale už by sa konečne mohol pridať aj štát, aby sme tu po tretej vlne nejaký gastro sektor mali," dodáva Pavlovský.



Čo treba okamžite spustiť ako pomoc reštauráciám? Ako sú na tom reštaurácie po dvoch rokoch pandémie? Koľké to neprežili? A môžu žiadať kompenzácie, keď nedodržiavajú ani základné pravidlá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Viliamom Pavlovským z Aliancie slovenskej gastronómie.