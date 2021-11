Pneumológ Mucska: Alkohol spánok zhoršuje, nespavosť je častejší problém ako chrápanie

"Nespavosť sa vyskytuje častejšie ako chrápanie a poruchy dýchania. 30 percent populácie má problém s nespavosťou. Ak pacient vstane a má pocit neosviežujúceho spánku, už toto hodnotíme ako nespavosť, ak je to dlhodobo. A takisto keď pacient ťažko zaspáva, keď sa budí, alebo ráno skoro vstane a už nevie zaspať.



To sa lieči s psychológom. Väčšina týchto pacientov je v mladom veku a problémy bývajú s prepracovanosťou, zlým citovým rozpoložením, úmrtie v rodine a podobne," hovorí pneumológ Imrich Mucska zo spánkového laboratória Univerzitnej nemocnice v Bratislave.



"Alkohol vplýva veľmi negatívne na náš spánok. Je veľmi nevďačný, pri alkohole zaspíme rýchlo, ale sú tam momenty, ktoré nie sú dobré. Uvoľní napätie svalstva aj jazyka, ktorý zapadne a prerušovanie spánku je intenzívnejšie, len o tom dotyčný nevie. Mnoho ľudí ani nevie čo to je dobrý spánok," dodáva Imrich Mucska.



Aký to teda je zdravý spánok? Prečo niekedy človek spí 10 hodín, ale zobudí sa unavený? Ako dobre spať a čo pred spaním nerobiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pneumológom zo spánkového laboratória Imrichom Mucskom.